В. Путин: Россия не поддерживает никакие новые санкции в отношении Сирии

В мире
28 Февраля 2017 21:21
В. Путин: Россия не поддерживает никакие новые санкции в отношении СирииРоссия воспользовалась правом вето при голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает санкции в отношении Сирии.
Проект документа подготовили Великобритания и Франция в декабре 2016 года и внесли на рассмотрение при поддержке США. Он предусматривал санкции в отношении 11 сирийцев и 10 сирийских организаций и компаний, которые, якобы, связаны с химическими атаками.
Еще до начала голосования в миссии России при ООН заявили, что "в том виде, в котором текст представлен в Совбезе, Россия его поддержать не сможет".
Категорически отвергает обвинения в применении химоружия и официальный Дамаск.
Как заявил президент Владимир Путин, Россия не поддерживает никакие новые санкции в отношении Сирии. "Это не помогает, не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало доверие в ходе этого процесса", - считает Путин.
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