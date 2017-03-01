В. Путин: Россия не поддерживает никакие новые санкции в отношении Сирии

28 Февраля 2017 21:21

Россия воспользовалась правом вето при голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает санкции в отношении Сирии.

Проект документа подготовили Великобритания и Франция в декабре 2016 года и внесли на рассмотрение при поддержке США. Он предусматривал санкции в отношении 11 сирийцев и 10 сирийских организаций и компаний, которые, якобы, связаны с химическими атаками.

Еще до начала голосования в миссии России при ООН заявили, что "в том виде, в котором текст представлен в Совбезе, Россия его поддержать не сможет".

Категорически отвергает обвинения в применении химоружия и официальный Дамаск.

Как заявил президент Владимир Путин, Россия не поддерживает никакие новые санкции в отношении Сирии. "Это не помогает, не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало доверие в ходе этого процесса", - считает Путин.