В пустыне Сахара впервые за последние 37 лет выпал снег

22 Декабря 2016 08:03

Аномальные осадки покрыли дюны крупнейшей жаркой пустыни в Алжире. Удивленные очевидцы и местные жители сразу поделились необычным для этих мест природным явлением - выложили фото в Интернет. Впрочем, снег продержался на песке всего полдня, после чего растаял. Это второй случай снегопада в Сахаре за историю наблюдений. Впервые снег выпал в пустыне 18 февраля 1979 года.