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В пустыне Сахара впервые за последние 37 лет выпал снег
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22 Декабря 2016 08:03

В пустыне Сахара впервые за последние 37 лет выпал снег

Аномальные осадки покрыли дюны крупнейшей жаркой пустыни в Алжире.  Удивленные очевидцы и местные жители сразу поделились необычным для этих мест природным явлением - выложили фото в Интернет. Впрочем, снег продержался на песке всего полдня, после чего растаял.  Это второй случай снегопада в Сахаре за историю наблюдений. Впервые  снег выпал в пустыне 18 февраля 1979 года.

 

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