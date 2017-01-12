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В пригороде Вашингтона неизвестный зарезал двух человек
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11 Января 2017 08:01

В пригороде Вашингтона неизвестный зарезал двух человек

Преступник в крупном торговом центре совершил двойное нападение. Двое мужчин получили ножевые ранения, а позже они скончались в больнице. Нападавшего задержать не удалось, за информацию о нем назначена награда в 10 тысяч долларов.

  

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