В пригороде Вашингтона неизвестный зарезал двух человек

11 Января 2017 08:01

Преступник в крупном торговом центре совершил двойное нападение. Двое мужчин получили ножевые ранения, а позже они скончались в больнице. Нападавшего задержать не удалось, за информацию о нем назначена награда в 10 тысяч долларов.