В пригороде Парижа полиция задержала семью по подозрению в подготовке теракта

2 Марта 2017 09:00

В пригороде Парижа полиция задержала четырех членов одной семьи по подозрению в подготовке теракта. Сейчас власти проводят предварительное расследование их планов. Ранее в одном из домов этого района нашли компоненты для изготовления бомб. По следам ДНК, оставшимся на емкостях, удалось выйти на подозреваемых.