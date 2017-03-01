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В пригороде Парижа полиция задержала семью по подозрению в подготовке теракта
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2 Марта 2017 09:00

В пригороде Парижа полиция задержала семью по подозрению в подготовке теракта

В пригороде Парижа полиция задержала четырех членов одной семьи по подозрению в подготовке теракта. Сейчас власти проводят предварительное расследование их планов. Ранее в одном из домов этого района нашли компоненты для изготовления бомб. По следам ДНК, оставшимся на емкостях, удалось выйти на подозреваемых.

  

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