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9 Февраля 2017 07:14

В пригороде Парижа не прекращаются протесты против полицейского произвола

В пригороде Парижа несколько дней подряд не прекращаются протесты против полицейского произвола. Сотни людей вышли на улицы из-за скандального события, которое развернулось во Франции на прошлой неделе. Стражи порядка во время задержания жестоко избили и изнасиловали чернокожего юношу. В знак возмущения активисты устраивают беспорядки и стычки с полицией. Демонстранты поджигают машины, громят витрины магазинов и стекла общественных заведений. Задержаны свыше 20 человек. Отметим, что четверо подозреваемых полицейских отстранены от службы. Им предъявлены обвинения в изнасиловании и умышленном нанесении увечий пострадавшему.