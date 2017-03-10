В Португалии открылся всемирно известный шоколадный фестиваль

12 Марта 2017 15:12

Кондитеры работают прямо на улицах средневекового городка Обидуш. Попробовать здесь можно не только шоколад, но и торты, пирожные, булочки и пончики. А также известную многим туристам жиньжу – ароматную вишневую настойку, которая подается в шоколадных стаканчиках. Лучшие в ближайшие дни поборются за звание "Шоколатье года". В этом году его темой стала музыка, поэтому мастера создали скульптуры Майкла Джексона, Мадонны, Тины Тернер и Боба Дилана.