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В Португалии открылся всемирно известный шоколадный фестиваль
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12 Марта 2017 15:12

В Португалии открылся всемирно известный шоколадный фестиваль

Кондитеры работают прямо на улицах средневекового городка Обидуш. Попробовать здесь можно не только шоколад, но и торты, пирожные, булочки и пончики. А также известную многим туристам жиньжу – ароматную вишневую настойку, которая подается в шоколадных стаканчиках. Лучшие в ближайшие дни поборются за звание "Шоколатье года". В этом году его темой стала музыка, поэтому мастера создали скульптуры Майкла Джексона, Мадонны, Тины Тернер и Боба Дилана.

  

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