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В Польше вблизи города Свидниця столкнулись 24 автомобиля
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4 Февраля 2017 15:04

В Польше вблизи города Свидниця столкнулись 24 автомобиля

Авария произошла из-за сильного тумана и гололеда. ЧП началось со столкновения грузовика и легковушки, которые перегородили дорогу другим автомобилям. В километре от места происшествия спустя полтора часа врезались еще пять машин из-за образовавшейся пробки. В масштабном столкновении пострадали 5 человек.

  

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