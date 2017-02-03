В Польше вблизи города Свидниця столкнулись 24 автомобиля

4 Февраля 2017 15:04

Авария произошла из-за сильного тумана и гололеда. ЧП началось со столкновения грузовика и легковушки, которые перегородили дорогу другим автомобилям. В километре от места происшествия спустя полтора часа врезались еще пять машин из-за образовавшейся пробки. В масштабном столкновении пострадали 5 человек.