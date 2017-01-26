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В Польше в ДТП попали более 70 автомобилей
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26 Января 2017 19:19

В Польше в ДТП попали более 70 автомобилей

Крупное ДТП в центральной Польше. На трассе А1 у города Петркув-Трибунальски столкнулись более 70 автомобилей. Авария произошла из-за сильного тумана. Сообщается, что сначала столкнулись 2 грузовика. Следовавшие за ними водители не успели среагировать и также попали в аварию. Спустя несколько часов стало известно об аналогичном ДТП на том же участке трассы только в противоположном направлении. В результате 2 аварий свыше 30 человек госпитализированы. Движение по трассе заблокировано в обе стороны. На месте работают медики и пожарные.

  

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