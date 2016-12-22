Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Польше третьи сутки не утихает парламентский кризис
В мире
RSS
В Польше третьи сутки не утихает парламентский кризис
Скачать Поделиться

19 Декабря 2016 07:06

В Польше третьи сутки не утихает парламентский кризис

В конфликт пришлось вмешаться президенту страны. Накануне Анджей Дуда  провел первую встречу с лидерами оппозиционных партий. Их представители выступают против планируемых изменений в работе журналистов в сейме. Акции проходят  по всей Польше. В Кракове активисты  попыталась заблокировать машину лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. В польском МВД действия оппозиционных партий  квалифицируют как попытку госпереворота. Демонстранты не скрывают, что рассчитывают на проведение досрочных парламентских выборов.

 

Другие новости

Точно в лунку Дакладна ў лунку 21.12.2016 09:07 / В мире Точно в лунку

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =