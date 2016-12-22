В Польше третьи сутки не утихает парламентский кризис

19 Декабря 2016 07:06

В конфликт пришлось вмешаться президенту страны. Накануне Анджей Дуда провел первую встречу с лидерами оппозиционных партий. Их представители выступают против планируемых изменений в работе журналистов в сейме. Акции проходят по всей Польше. В Кракове активисты попыталась заблокировать машину лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. В польском МВД действия оппозиционных партий квалифицируют как попытку госпереворота. Демонстранты не скрывают, что рассчитывают на проведение досрочных парламентских выборов.