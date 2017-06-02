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В Польше стартовали международные морские учения НАТО "Балтопс"
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2 Июня 2017 19:07

В Польше стартовали международные морские учения НАТО "Балтопс"

Это крупнейшие ежегодные маневры в балтийских водах. В них участвуют военные из 14-ти стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию. Всего в ходе учений "Балтопс" будет задействовано 50 боевых кораблей, более полусотни самолетов и вертолетов и 4 тысячи военнослужащих.  

  

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