В Польше стартовали международные морские учения НАТО "Балтопс"

2 Июня 2017 19:07

Это крупнейшие ежегодные маневры в балтийских водах. В них участвуют военные из 14-ти стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию. Всего в ходе учений "Балтопс" будет задействовано 50 боевых кораблей, более полусотни самолетов и вертолетов и 4 тысячи военнослужащих.