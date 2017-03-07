В мире
8 Марта 2017 15:14
В Польше разгорается скандал, связанный с кандидатурой на пост главы Евросовета
Большие шансы остаться на второй срок есть у бывшего польского премьера Дональда Туска. Его поддерживают, например, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд. Но против Туска выступает официальная Варшава. По мнению польских политиков, Туск не продвигал интересы своей страны на европейской арене, а также выступал с критикой власти. Вопрос о том, кто станет председателем Евросовета, должен решиться на саммите ЕС, который стартует уже завтра.
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