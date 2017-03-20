В Польше прошли митинги против "украинизации рынка труда"

20 Марта 2017 09:04

В Варшаве националисты собрались у здания Канцелярии премьер-министра и потребовали от властей ужесточить правила въезда в страну для граждан Украины. Они утверждали, что после начала кризиса в Украине в Польшу оттуда приехало более миллиона человек. А это негативно сказывается на местном рынке труда, а также порождает социальные проблемы. Подобная акция состоялась и в Вроцлаве. Там собравшиеся заявили, что местные работодатели стремятся использовать граждан Украины, потому что они готовы трудиться за меньшее вознаграждение, чем поляки. Это вынуждает граждан Польши уезжать на заработки в Европу.