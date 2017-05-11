12 Мая 2017 07:09

В Польше аграрии фиксируют огромные потери урожая. Причина - недавние заморозки. Аномально низкие температуры в стране наблюдались на протяжении всей весны. Однако последние заморозки - в ночь на 10 мая - стали приговором для многих культур. Так, садоводы уверены, в нынешнем году урожая некоторых фруктов и вовсе не будет. Это касается вишни, черешни, абрикосов, груш и яблок. Кроме того, значительный урон нанесен урожаю ягоды и овощей.