Главная>>В мире>>В поддержку референдума о независимости Каталонии вышли почти 30 тысяч человек
В мире
RSS
В поддержку референдума о независимости Каталонии вышли почти 30 тысяч человек
Скачать Поделиться

12 Июня 2017 12:08

В поддержку референдума о независимости Каталонии вышли почти 30 тысяч человек

Почти 30 тысяч человек в Барселоне вышли на митинг в поддержку референдума о независимости Каталонии. Голосования потребовали не только обычные горожане, но и ряд испанских политических и общественных деятелей. Ранее власти автономного сообщества анонсировали народное обсуждение 1 октября. Каталония подготовила специальный документ, согласно которому объявит себя парламентской республикой, если Мадрид откажет им в проведении референдума.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =