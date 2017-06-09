В поддержку референдума о независимости Каталонии вышли почти 30 тысяч человек

12 Июня 2017 12:08

Почти 30 тысяч человек в Барселоне вышли на митинг в поддержку референдума о независимости Каталонии. Голосования потребовали не только обычные горожане, но и ряд испанских политических и общественных деятелей. Ранее власти автономного сообщества анонсировали народное обсуждение 1 октября. Каталония подготовила специальный документ, согласно которому объявит себя парламентской республикой, если Мадрид откажет им в проведении референдума.