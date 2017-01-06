В плену у непогоды европейские страны

6 Января 2017 19:22

На восток Германии обрушились мощные снегопады. За день полиция зафиксировала несколько сотен ДТП - дороги полностью покрыты льдом. Низкая на трассах и видимость. Гражданам советуют переждать непогоду и не выезжать из дома без надобности.

На севере Германии введен режим ЧП: улицы также парализованы, но причина не снег и лед, а наводнение. Оно может стать самым крупным за последние 10 лет. В портовом городе Любек повреждены десятки домов, из воды извлечено немало затопленных автомобилей.

В Польше сильные ветры оборвали линии электропередачи, оставив 16 тысяч домохозяйств без электричества. Как предупреждают синоптики, около полуметра снега может выпасть в районах, прилегающих к горам. Арктический воздух может принести и значительный минус - до 17 градусов мороза. В некоторых регионах Чехии, Австрии и Венгрии из-за непогоды нарушена работа транспорта. Оборваны линии электропередачи.