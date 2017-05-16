В планах боевиков устроить теракт на борту самолета

17 Мая 2017 12:05

Президент США Дональд Трамп рассказал главе внешнеполитического ведомства России Сергею Лаврову о стратегии "Исламского государства". Как сообщается, о планах террористов в Вашингтоне узнали от израильского разведчика, работающего под прикрытием в ИГ. Агент рассказал, что террористы планируют пронести бомбу на борт самолета в ноутбуке. Именно по этой причине в Белом доме планируют ввести запрет на пронос ноутбуков в салон самолетов, вылетающих в США из Европы.