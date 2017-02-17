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В Петергофе появилась новая достопримечательность
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18 Февраля 2017 12:12

В Петергофе появилась новая достопримечательность

Сотни туристов и местных жителей теперь приходят в дворцовый комплекс, чтобы полюбоваться утками. Несколько тысяч пернатых буквально заполонили Краснопрудский канал. Как говорят орнитологи, нашествие птиц произошло из-за замерзания окрестных водоемов, они покинули леса и оккупировали канал, соединяющий Ольгин и Красный пруды. Также специалисты отмечают, что утки перестали улетать на зимовку в теплые страны. В городе у них есть все необходимые условия и достаточной количество корма.

  

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