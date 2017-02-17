В Петергофе появилась новая достопримечательность

18 Февраля 2017 12:12

Сотни туристов и местных жителей теперь приходят в дворцовый комплекс, чтобы полюбоваться утками. Несколько тысяч пернатых буквально заполонили Краснопрудский канал. Как говорят орнитологи, нашествие птиц произошло из-за замерзания окрестных водоемов, они покинули леса и оккупировали канал, соединяющий Ольгин и Красный пруды. Также специалисты отмечают, что утки перестали улетать на зимовку в теплые страны. В городе у них есть все необходимые условия и достаточной количество корма.