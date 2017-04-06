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В Петербурге задержаны сообщники исполнителя взрыва в метро
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6 Апреля 2017 15:08

В Петербурге задержаны сообщники исполнителя взрыва в метро

Полиция продолжает работать в усиленном режиме. В квартирах, где проживают задержанные, провели обыски. Были найдены предметы, которые помогут расследованию. Сегодня же специалисты обезвредили взрывное устройство в жилом доме на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга. Угрозы оно уже не представляет. Жильцы дома были эвакуированы.

  

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