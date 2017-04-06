В Петербурге задержаны сообщники исполнителя взрыва в метро

6 Апреля 2017 15:08

Полиция продолжает работать в усиленном режиме. В квартирах, где проживают задержанные, провели обыски. Были найдены предметы, которые помогут расследованию. Сегодня же специалисты обезвредили взрывное устройство в жилом доме на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга. Угрозы оно уже не представляет. Жильцы дома были эвакуированы.