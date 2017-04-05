5 Апреля 2017 21:04

По делу о взрыве в Петербурге задержаны шесть человек: они подозреваются в вербовке террористов. Все - выходцы из Средней Азии, - сообщает Следственный комитет России.

Пока правоохранители не располагают информацией о связи задержанных с исполнителем теракта 23-летним Акбарджоном Джалиловым. Экспертиза ДНК подтвердила личность террориста. По месту его жительства уже прошли обыски. Полиция полагает, что взрывные устройства Джалилов изготавливал не сам - у него могли быть сообщники. Допрошено более 40-ка человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. В Северную столицу из Кыргызстана прибыли родственники Джалилова - они тоже будут допрошены. Также российские СМИ сообщают, что сотрудникам охраны Питерского метрополитена грозят обвинения по статье "Халатность". Напомним, взрыв в метро произошел в понедельник. Погибли 14 человек, в больницах остаются 49 пострадавших. В городе на Неве продолжается трехдневный траур.

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