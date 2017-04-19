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В Перу в результате наводнений погибли более 113 человек
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19 Апреля 2017 07:09

В Перу в результате наводнений погибли более 113 человек

Эксперты называют эти наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия. Их вызвал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане. Без имущества остались 200 тысяч человек. Чтобы восстановить инфраструктуру пострадавших регионов, потребуется почти 800 тысяч долларов. Режим чрезвычайного положения власти ввели в сфере здравоохранения. Медики опасаются начала эпидемии денге. 

  

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