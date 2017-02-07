7 Февраля 2017 15:04

В Перу растет число жертв мощных наводнений, охвативших почти всю страну. В списке погибших 25 человек, еще десятки получили ранения. Стихию вызвали проливные дожди. Ее основной удар пришелся на юг Перу. Там уничтожены сотни домов и объектов инфраструктуры, размыты сотни километров дорог, разрушены мосты. Власти страны объявили чрезвычайную ситуацию. В настоящий момент в наиболее пострадавших районах идет эвакуация населения.