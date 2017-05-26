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В Перу прошел День клоуна
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26 Мая 2017 09:09

В Перу прошел День клоуна

На ежегодный праздник в Лиму приезжают сотни артистов со всей страны. По традиции клоуны прошли колонной под бой барабанов по главным улицам столицы. Они развлекали прохожих, жонглировали мячами и раздавали конфеты детям. День клоуна впервые отметили в Перу в 2006 году в честь одного из самых популярных в стране артистов цирка - Хосе Альвареса. Он больше известен как клоун Тони.

  

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