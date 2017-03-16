В Пекине Си Цзиньпин встретился с королем Саудовской Аравии

16 Марта 2017 12:09

В Доме народных собраний в Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз аль-Саудом. Китай и Саудовская Аравия подписали 14 соглашений на сумму более 60 миллиардов долларов. Соглашения затрагивают 35 крупных проектов в сфере инвестиций, научно-технических разработок, улучшения инфраструктуры, а также энергетики и космоса. Стороны обменялись мнениями по целому ряду важных международных и глобальных вопросов, выразив четкую позицию в отношении борьбы с терроризмом.