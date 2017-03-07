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В пассажирском поезде в Индии прогремел взрыв
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7 Марта 2017 15:06

В пассажирском поезде в Индии прогремел взрыв

В пассажирском поезде в Индии прогремел взрыв, пострадали более 10 человек. Все они госпитализированы. По словам министра внутренних дел штата Мадхья-Прадеш, в вагоне ощущался запах пороха. На месте происшествия работают медики. Причина взрыва выясняется.

  

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