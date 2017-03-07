7 Марта 2017 15:06

В пассажирском поезде в Индии прогремел взрыв, пострадали более 10 человек. Все они госпитализированы. По словам министра внутренних дел штата Мадхья-Прадеш, в вагоне ощущался запах пороха. На месте происшествия работают медики. Причина взрыва выясняется.