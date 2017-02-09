В парламенте Южно-Африканской Республики произошла потасовка

10 Февраля 2017 12:04

В парламенте Южно-Африканской Республики во время ежегодного обращения президента к законодателям произошла потасовка. Около 25-ти представителей партии "Борцы за экономическую свободу" подрались с сотрудниками охраны. До этого председатель парламента попросила дебоширов покинуть зал, но они ее проигнорировали. Около здания парламента полиция применяла свето-шумовые гранаты, чтобы разогнать собравшихся. Ранее парламент ЮАР отклонил вотум недоверия президенту Джейкобу Зуме.