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В парламенте Южно-Африканской Республики произошла потасовка
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10 Февраля 2017 12:04

В парламенте Южно-Африканской Республики произошла потасовка

В парламенте Южно-Африканской Республики во время ежегодного обращения президента к законодателям произошла потасовка. Около 25-ти представителей партии "Борцы за экономическую свободу" подрались с сотрудниками охраны. До этого председатель парламента попросила дебоширов покинуть зал, но они ее проигнорировали. Около здания парламента полиция применяла свето-шумовые гранаты, чтобы разогнать собравшихся. Ранее парламент ЮАР отклонил вотум недоверия президенту Джейкобу Зуме.

  

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