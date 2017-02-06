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В парламенте Румынии зачитали текст вотума недоверия правительству
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6 Февраля 2017 19:08

В парламенте Румынии зачитали текст вотума недоверия правительству

Авторами документа выступили две оппозиционные партии. Их представители заявляют, что на фоне последних событий не могут позволить Кабинету министров работать в прежнем составе. Голосование по этому вопросу пройдет в среду. При этом лидер Социал-демократической партии (а у нее большинство мест в парламенте) уже поспешил выразить полную поддержку и правительству, и премьер-министру. Напомним, скандал в Румынии разгорелся после того, как были приняты поправки в Уголовный кодекс - изменения могли привести к амнистии чиновников-коррупционеров.

В знак протеста на улицы вышли сотни тысяч жителей. И после многодневных акций правительство все же отменило документ. Однако в Бухаресте ночью опять митинговали, и, как сообщается, это был самый массовый антиправительственный выход за последние 30 лет. Сегодня организаторы вновь пообещали вывести людей на площадь перед зданием Кабмина.

  

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