В парламенте Румынии зачитали текст вотума недоверия правительству

6 Февраля 2017 19:08

Авторами документа выступили две оппозиционные партии. Их представители заявляют, что на фоне последних событий не могут позволить Кабинету министров работать в прежнем составе. Голосование по этому вопросу пройдет в среду. При этом лидер Социал-демократической партии (а у нее большинство мест в парламенте) уже поспешил выразить полную поддержку и правительству, и премьер-министру. Напомним, скандал в Румынии разгорелся после того, как были приняты поправки в Уголовный кодекс - изменения могли привести к амнистии чиновников-коррупционеров.

В знак протеста на улицы вышли сотни тысяч жителей. И после многодневных акций правительство все же отменило документ. Однако в Бухаресте ночью опять митинговали, и, как сообщается, это был самый массовый антиправительственный выход за последние 30 лет. Сегодня организаторы вновь пообещали вывести людей на площадь перед зданием Кабмина.