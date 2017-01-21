Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Париже завершилась Неделя мужской моды
В мире
RSS
В Париже завершилась Неделя мужской моды
Скачать Поделиться

22 Января 2017 15:06

В Париже завершилась Неделя мужской моды

У Валентино провокационные разные элементы украшают рукава свитеров, дубленок и головных уборов. Коллекция модного дома навеяна духом панков. Рассуждает кутюрье и на тему офисного дресс-кода. Здесь наблюдается смешение классики и стиля кэжуал. Бренд "Баленсиага" диктует свои правила - никакого официоза и галстуков. В корпоративной среде мужчина должен чувствовать комфорт и дышать свободно. 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =