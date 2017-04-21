В мире
21 Апреля 2017 08:01
В Париже выясняют обстоятельства теракта
За три дня до президентских выборов преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов на Елисейских полях. Один полицейский убит, еще двое ранены. Пострадала туристка. По предварительным данным, нападавших было двое. Ответным огнем удалось уничтожить одного из них. Власти сообщили, что его личность уже установлена. А по данным местных СМИ, он числился в базе французских спецслужб. Второй террорист скрылся. Он в розыске. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". По информации группировки, теракт совершил их сторонник, некто Абу Юссеф из Бельгии.
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