В Париже в штаб-квартире Международного валютного фонда взорвался конверт с бомбой

16 Марта 2017 19:05

66-летний сотрудник, вскрывший почтовую посылку, присланную неизвестными, получил ожоги лица и рук. Само здание, в котором расположен офис, не повреждено. На месте работают пожарные и полицейские. Из здания эвакуировали 150 человек. Президент Франции Франсуа Олланд назвал взрыв в парижском офисе МВФ терактом.