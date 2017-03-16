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В Париже в штаб-квартире Международного валютного фонда взорвался конверт с бомбой
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16 Марта 2017 19:05

В Париже в штаб-квартире Международного валютного фонда взорвался конверт с бомбой

66-летний сотрудник, вскрывший почтовую посылку, присланную неизвестными, получил ожоги лица и рук. Само здание, в котором расположен офис, не повреждено. На месте работают пожарные и полицейские. Из здания эвакуировали 150 человек. Президент Франции Франсуа Олланд назвал взрыв в парижском офисе МВФ терактом.
  

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