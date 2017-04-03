В Париже продолжаются протесты против полицейского произвола

3 Апреля 2017 08:04

Накануне на улицы французской столицы вышли десятки представителей азиатской общины. Активисты вели себя агрессивно - блокировали движение на дорогах, били витрины. Офицерам пришлось применить дубинки и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Азиатская община Парижа возмущена гибелью своего соотечественника. Жандармы застрелили 56-летнего Шайо Лю, перепутав ножницы в его руках с оружием.