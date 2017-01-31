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В Париже начался процесс по делу кражи из музея картин стоимостью около 100 миллионов евро
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31 Января 2017 09:09

В Париже начался процесс по делу кражи из музея картин стоимостью около 100 миллионов евро

Похищение произошло в ночь на 20 мая 2010 года. Грабители взломали замок железной ограды и вырезали стекло в одном из окон галереи. Утром сотрудники музея обнаружили пропажу пяти полотен, в том числе Пикассо, Матисса и Модильяни. В совершении кражи обвиняется 49-летний серб Вьеран Томич, уже признавшийся в содеянном. Рецидивист по прозвищу Человек-паук, на счету которого 14 судимостей, не раскрыл заказчиков преступления. Похищенные картины все еще не нашли.

  

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