В Париже начался процесс по делу кражи из музея картин стоимостью около 100 миллионов евро

31 Января 2017 09:09

Похищение произошло в ночь на 20 мая 2010 года. Грабители взломали замок железной ограды и вырезали стекло в одном из окон галереи. Утром сотрудники музея обнаружили пропажу пяти полотен, в том числе Пикассо, Матисса и Модильяни. В совершении кражи обвиняется 49-летний серб Вьеран Томич, уже признавшийся в содеянном. Рецидивист по прозвищу Человек-паук, на счету которого 14 судимостей, не раскрыл заказчиков преступления. Похищенные картины все еще не нашли.