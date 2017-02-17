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В Париже и пригородах не утихают протесты против полицейского произвола
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17 Февраля 2017 09:05

В Париже и пригородах не утихают протесты против полицейского произвола

Демонстрации носят агрессивный характер. Часто заканчиваются потасовками и стычками со стражами порядка. Активисты поджигают мусорные баки, бьют витрины магазинов и общественных заведений. Напомним, причиной массовых демонстраций во Франции стало жестокое обращение полиции с задержанным мигрантом из Марокко. На фоне неоправданного полицейского насилия экс-министр экономики Пятой республики Эмманюэль Макрон, претендующий на пост президента, предложил в ближайшие пять лет расширить вместительность тюрем на 15 тысяч мест.  

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