В память о жертвах теракта в Лондоне в Париже выключили огни на Эйфелевой башне

5 Июня 2017 07:06

В память о жертвах теракта в Лондоне вчера один из символов Берлина - Бранденбургские ворота - окрасились в цвета британского флага. В австралийском Мельбурне также подсветили здание ратуши. В знак скорби в Париже выключили огни на Эйфелевой башне.