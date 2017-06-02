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В память о жертвах теракта в Лондоне в Париже выключили огни на Эйфелевой башне
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5 Июня 2017 07:06

В память о жертвах теракта в Лондоне в Париже выключили огни на Эйфелевой башне

В память о жертвах теракта в Лондоне вчера один из символов Берлина - Бранденбургские ворота - окрасились в цвета британского флага. В австралийском Мельбурне также подсветили здание ратуши. В знак скорби в Париже выключили огни на Эйфелевой башне.

  

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