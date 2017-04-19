В отделении Eurobank в центре Афин взорвалась бомба

20 Апреля 2017 07:28

Неизвестный накануне вечером позвонил в редакцию информагентства и заявил, что установил устройство в филиале. У властей было 35 минут. Полиции удалось оперативно перекрыть движение и эвакуировать людей. Во время взрыва серьезно пострадало здание банка. Власти подозревают в организации атаки двух неизвестных, которые оставили сумку с бомбой у входа в здание.