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В ООН почтили минутой молчания память постпреда России Виталия Чуркина
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21 Февраля 2017 07:05

В ООН почтили минутой молчания память постпреда России Виталия Чуркина

Соболезнования выражают политики и его коллеги. Уход этого человека стал для сослуживцев невосполнимой утратой.

Выдающийся дипломат ушел из жизни за день до своего 65-летия. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ. Виталий Чуркин прошел долгий путь от отдела переводов МИДа СССР до замминистра иностранных дел России и постпреда при ООН. Слова сочувствия передают представители международных организаций.

  

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