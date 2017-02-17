В ООН почтили минутой молчания память постпреда России Виталия Чуркина

21 Февраля 2017 07:05

Соболезнования выражают политики и его коллеги. Уход этого человека стал для сослуживцев невосполнимой утратой.

Выдающийся дипломат ушел из жизни за день до своего 65-летия. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ. Виталий Чуркин прошел долгий путь от отдела переводов МИДа СССР до замминистра иностранных дел России и постпреда при ООН. Слова сочувствия передают представители международных организаций.