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В ОБСЕ назвали причину обострения конфликта в Донбассе
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6 Февраля 2017 19:06

В ОБСЕ назвали причину обострения конфликта в Донбассе

Согласно отчету специальной мониторинговой миссии, тяжелое вооружение до сих пор не разведено на соответствующее расстояние, и это нарушает минские договоренности. Наблюдатели ОБСЕ также стали свидетелями очередного обстрела на востоке Украины. Стрельба была открыта по сопровождению бригад ремонтников, которые восстанавливали Донецкую фильтровальную станцию. Аварийные работы пришлось прервать, людей эвакуировали. Обстрелам продолжают подвергаться и жилые районы Донецка: за несколько часов было выпущено более пятидесяти снарядов. Вооруженные формирования стягиваются по всем направлениям - от Донецка до Мариуполя.

  

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