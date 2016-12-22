В Оберхаузене задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре

23 Декабря 2016 12:03

В немецком Оберхаузене задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре. Арестованные братья - выходцы из Косово. Сейчас полиция выясняет, как далеко зашла подготовка к теракту и были ли к ней привлечены другие лица. Правоохранительные органы ФРГ находятся в состоянии повышенной готовности после того, как в понедельник вечером грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. Жертвами теракта стали 12 человек. Выдан ордер на арест выходца из Туниса, 24-летнего Аниса Амри. Предположительно, именно он был за рулем грузовика. Документы и отпечатки его пальцев найдены в кабине авто. Кроме того, через пару часов после трагедии он попал в объективы видеокамер. На кадрах, обнародованных немецкой радиостанцией, видно, как подозреваемый покидает мечеть в центре Берлина. В СМИ также просочились данные, что Амри собирался присоединиться к террористам в Сирии и проходил соответствующую подготовку. Где он сейчас, по-прежнему неизвестно, его разыскивают по всей Европе.