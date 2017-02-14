Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Нью-Йорке выбирают самую красивую и умную собаку в мире
В мире
RSS
В Нью-Йорке выбирают самую красивую и умную собаку в мире
Скачать Поделиться

14 Февраля 2017 09:16

В Нью-Йорке выбирают самую красивую и умную собаку в мире

В 141-й раз открылась престижная выставка Вестминстерское дог-шоу. За такую долгую историю для четвероногих участников сложились очень жесткие правила и требования. В этом году за победу будут бороться более трех тысяч представителей. Аудитория дог-шоу исчисляется сотнями тысяч.

 

Другие новости

Серьезное ДТП на Тайване Сур'ёзнае ДТЗ на Тайвані 14.02.2017 09:04 / В мире Серьезное ДТП на Тайване

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =