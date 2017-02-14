В Нью-Йорке выбирают самую красивую и умную собаку в мире

14 Февраля 2017 09:16

В 141-й раз открылась престижная выставка Вестминстерское дог-шоу. За такую долгую историю для четвероногих участников сложились очень жесткие правила и требования. В этом году за победу будут бороться более трех тысяч представителей. Аудитория дог-шоу исчисляется сотнями тысяч.