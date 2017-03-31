Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Нью-Йорке устроили показ мод для пенсионеров
В мире
RSS
В Нью-Йорке устроили показ мод для пенсионеров
Скачать Поделиться

1 Апреля 2017 12:10

В Нью-Йорке устроили показ мод для пенсионеров

В Нью-Йорке уже в четвертый раз устроили показ мод для пенсионеров. На подиум модели в возрасте более 60 лет выходили под живую музыку. Демонстрировали национальные костюмы разных стран, вечерние и даже платья невесты. Многие наряды почтенные леди сшили сами. А за кулисами профессиональные визажисты помогли моделям с прическами и макияжем.

  

Другие новости

ЧП в американской Атланте Надзвычайнае здарэнне ў амерыканскай Атланце 31.03.2017 08:01 / В мире ЧП в американской Атланте

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =