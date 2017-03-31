В Нью-Йорке устроили показ мод для пенсионеров

1 Апреля 2017 12:10

В Нью-Йорке уже в четвертый раз устроили показ мод для пенсионеров. На подиум модели в возрасте более 60 лет выходили под живую музыку. Демонстрировали национальные костюмы разных стран, вечерние и даже платья невесты. Многие наряды почтенные леди сшили сами. А за кулисами профессиональные визажисты помогли моделям с прическами и макияжем.