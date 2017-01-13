12 Января 2017 21:06

За 9 дней до инаугурации избранного президента США в Нью-Йорке состоялась первая большая пресс-конференция Дональда Трампа. Будущий глава Белого дома подробно рассказал о своих планах в первые дни работы на президентском посту. В частности, он готов отменить программу обязательного медицинского страхования Obama-Care и начать строить стену на границе с Мексикой. Однако большую часть времени Дональд Трамп посвятил ответам на вопросы журналистов про отношения с Россией. Главный тезис - нормализация. Затронули и тему работы американских СМИ, которые либо искажают факты, либо априори публикуют ложные сведения. Самые жаркие дебаты вызвал некий "компромат Москвы на Трампа". Продолжит Александра Пинчук.

Дональд Трамп на пресс-конференции категорически отмел все сообщения о том, что у Москвы на него якобы есть компромат, вступив в ожесточенную перепалку с одним из журналистов телеканала CNN.

Избранный президент Соединенных Штатов Америки обещает, что при нем Россия зауважает США как никогда.

Дональд Трамп, избранный президент США: "Если Путину нравится Дональд Трамп, то это преимущество, а не недостаток, поскольку у нас ужасные отношения с Россией. Россия может помочь нам бороться против ИГИЛ. Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это. На это есть хорошие шансы. Но даже если у меня не получится, вы правда полагаете, что Клинтон была бы жестче с Путиным, чем я? В этой комнате есть кто-то, кто в это верит?"

Кстати, о России говорили в это время и в комитете сената по международным отношениям, где кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон отметил, что неэффективные санкции хуже, чем вообще никаких.

Рекс Тиллерсон, кандидат на пост госсекретаря США: "Нам нужно пересмотреть свои отношения к России как к противнику во всех сферах. Мы можем где-то соперничать, а в чем-то сотрудничать. Это вполне реально. Ведь именно такие отношения у нас сейчас с Китаем".

Еще одним из тезисов пресс-конференции Трампа стала отмена Obama-Care. Вместо нее Дональд Трамп готов предложить новый план системы здравоохранения. Сенат США сегодня проголосовал за отмену реформы Обамы. 51 сенатор против 48-ми. Теперь постановление о начале процедуры отмены должна будет рассмотреть Палата представителей конгресса.

Майк Энци, член бюджетного комитета сената США: "Obama-Care негативно сказалась на жизни миллионов американцев. Сегодняшнее решение позволит нам заложить фундамент для новых реформ, позволит обеспечить медицинской помощью тех, кто до этого не имел на это права".

Тем временем США начнут строительство стены на границе с Мексикой.

Дональд Трамп, избранный президент США: "Мы собираемся построить стену. Я смог бы подождать полтора года, пока мы не завершим переговоры с Мексикой, которые я начну немедленно после вступления в должность, но я не хочу ждать. Мексика в некотором виде - и здесь есть множество разных форм - возместит нам расходы по строительству стены".

Правда, президент Мексики Энрике Пенья Ньето с Трампом категорически не согласен.

Энрике Пенья Ньето, президент Мексики: "У нас есть разногласия с США, например, стена на границе, за которую мы не будем платить, но мы собираемся налаживать добрососедские отношения. В частности, Мексика будет вкладывать средства в реализацию проектов по усилению мер безопасности на границе".

Дональд Трамп поручил американской разведке разработать мероприятия по защите от кибератак. В течение 90 дней, по его словам, будет готов новый расширенный доклад о хакерских атаках на Соединенные Штаты, а также мерах противодействия им. Управление бизнес-империей миллиардера перейдет к его сыновьям - Дону и Эрику.

Дональд Трамп, избранный президент США: "Всем спасибо! Это все! Чтобы вы поняли, вот эти бумаги - это только часть тех компаний, которыми я владею и которые я передаю в траст, чтобы ими управляли мои сыновья. И я надеюсь, что через 8 лет я вернусь и скажу: "Отличная работа, ребята!" Ну а если они напортачат, то я скажу: "Вы уволены!" Всем до свидания"!