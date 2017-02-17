В Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин

20 Февраля 2017 21:14

Печальная новость пришла из США. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Он не дожил всего один день до своего юбилея. Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет. Об этом сообщила пресс-служба российского Министерства иностранных дел. "Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", - говорится на сайте ведомства.

Руководство и коллектив МИД Беларуси выражают соболезнования родным, а также российским коллегам, в связи с кончиной выдающегося дипломата. Заседание в ООН в память о Чуркине сегодня началось с минуты молчания. Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974-го года, с 2006-го был постоянным представителем России при ООН.