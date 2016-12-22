В Нью-Йорке прошел митинг против избранного президента Дональда Трампа

19 Декабря 2016 09:04

Шествие посвятили Международному дню мигрантов. Протестующие потребовали не допустить прихода Трампа к власти. По их данным, якобы после победы миллиардера, количество нападений на почве ненависти возросло на треть.

Сегодня в США так называемый "День невозврата". Будет голосовать коллегия выборщиков - это последний этап кампании. Выборщики должны лишь поддержать волю народа, но некоторые заявили, что пойдут против Трампа. Чтобы стать хозяином Белого дома, кандидату необходимо набрать 270 голосов.