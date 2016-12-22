В мире
19 Декабря 2016 09:04
В Нью-Йорке прошел митинг против избранного президента Дональда Трампа
Шествие посвятили Международному дню мигрантов. Протестующие потребовали не допустить прихода Трампа к власти. По их данным, якобы после победы миллиардера, количество нападений на почве ненависти возросло на треть.
Сегодня в США так называемый "День невозврата". Будет голосовать коллегия выборщиков - это последний этап кампании. Выборщики должны лишь поддержать волю народа, но некоторые заявили, что пойдут против Трампа. Чтобы стать хозяином Белого дома, кандидату необходимо набрать 270 голосов.
Другие новости
22.12.2016 15:08 / В мире В Дортмунде задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта в Берлине
22.12.2016 15:06 / В мире Взрыв в вестибюле станции метро "Коломенская" в Москве
22.12.2016 12:11 / В мире Число жертв отравления спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутске достигло 71 человека
22.12.2016 12:06 / В мире Рождественская ярмарка в центре Берлина вновь открылась для посетителей
22.12.2016 12:03 / В мире В Москве сегодня прощаются с послом России в Турции Андреем Карловым
22.12.2016 09:03 / В мире В Берлине после теракта не стихают акции протеста
22.12.2016 09:00 / В мире Генеральная ассамблея ООН будет преследовать за преступления, совершенные в Сирии
22.12.2016 08:03 / В мире В пустыне Сахара впервые за последние 37 лет выпал снег
22.12.2016 08:00 / В мире ЧП во французском департаменте Ардеш
22.12.2016 07:06 / В мире В Москве сегодня пройдет церемония прощания с послом Андреем Карловым
22.12.2016 07:03 / В мире В Германии за информацию о террористе объявлена награда в 100 000 евро
21.12.2016 21:16 / В мире ЕС, США и Россия усиливают меры безопасности
21.12.2016 19:07 / В мире Ответственность за убийство российского посла взяла на себя коалиция "Армия завоевания"
21.12.2016 19:06 / В мире Новые подробности теракта в Берлине
21.12.2016 15:06 / В мире В Берлине ищут нового подозреваемого в теракте на рождественской ярмарке
21.12.2016 15:04 / В мире Обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась
21.12.2016 12:09 / В мире По подозрению в причастности к убийству российского посла в Турции задержаны 13 человек
21.12.2016 09:07 / В мире Точно в лунку
События
17.11.2016 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко журналистам российских региональных средств массовой информации (телеверсия)
11.11.2016 Церемония официальной встречи Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и Президента Турции