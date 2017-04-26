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В Нью-Йорке открылась фотовыставка к Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе
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27 Апреля 2017 12:26

В Нью-Йорке открылась фотовыставка к Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе

В штаб квартире ООН в Нью-Йорке состоялась церемония открытия фотовыставки к Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе. Снимки сделаны не только профессиональными фотографами, но и непосредственными участниками тех событий. Мероприятие было организовано Постоянным представительством Беларуси при ООН совместно с офисом Программы развития ООН в Беларуси и двумя неправительственными организациями США и Ирландии. Цель - отдать дань уважения, помощи, сочувствию, бескорыстию и человечности, высказанные народу Беларуси в трудное для страны время.  

  

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