В Нью-Йорке открылась фотовыставка к Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе

27 Апреля 2017 12:26

В штаб квартире ООН в Нью-Йорке состоялась церемония открытия фотовыставки к Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе. Снимки сделаны не только профессиональными фотографами, но и непосредственными участниками тех событий. Мероприятие было организовано Постоянным представительством Беларуси при ООН совместно с офисом Программы развития ООН в Беларуси и двумя неправительственными организациями США и Ирландии. Цель - отдать дань уважения, помощи, сочувствию, бескорыстию и человечности, высказанные народу Беларуси в трудное для страны время.