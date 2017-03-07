В Нью-Йорке небоскреб Empire State Building стал розовым

9 Марта 2017 09:12

В Нью-Йорке в честь 8 Марта подсветили розовым светом 103-этажный небоскреб Empire State Building. Свое название башня получила в честь американского штата Нью-Йорк, который также называют "Имперский штат". Традиция подсвечивать высотку в честь праздников существует долгие годы. Несколько лет назад в здании была установлена новая компьютерная светодиодная система, которая способна отображать 16 миллионов цветов.