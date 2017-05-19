18 Мая 2017 21:11

Новость последнего часа. ЧП на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Автомобиль на высокой скорости врезался в прохожих на тротуаре. Погиб один человек, около 20 пострадали. Водитель машины задержан. Место происшествия оцеплено. Очевидцы говорят, что виновник аварии специально въехал в людей. Однако, как сообщают полицейские, трагедия не имеет отношения к терроризму. Задержанный водитель ранее дважды привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.