Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Новой Зеландии всего за 2 дня выпала месячная норма осадков
В мире
RSS
В Новой Зеландии всего за 2 дня выпала месячная норма осадков
Скачать Поделиться

11 Марта 2017 15:05

В Новой Зеландии всего за 2 дня выпала месячная норма осадков

Погодная аномалия привела к масштабным наводнениям на севере страны. Основной удар стихия нанесла по крупнейшему городу страны — Окленду. Без электричества там остались сотни домовладений, и местных жителей пришлось эвакуировать. В некоторых районах непогода сопровождалась торнадо. По словам очевидцев, ветер вырывал с корнем деревья и поднимал их в воздух. Кроме того, проливные дожди стали причиной серьезного кризиса водоснабжения. Дело в том, что водозаборные водоемы наполнены илом, который приносят потоки воды с гор, из-за этого крупнейший водоочистной завод Окленда был вынужден сократить скорость очистки в 2 раза.  

Другие новости

ЧП в немецком Гамбурге Надзвычайнае здарэнне ў нямецкім Гамбургу 11.03.2017 12:02 / В мире ЧП в немецком Гамбурге
ДТП в Непале ДТЗ у Непале 10.03.2017 19:03 / В мире ДТП в Непале

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =