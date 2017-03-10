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11 Марта 2017 15:05

В Новой Зеландии всего за 2 дня выпала месячная норма осадков

Погодная аномалия привела к масштабным наводнениям на севере страны. Основной удар стихия нанесла по крупнейшему городу страны — Окленду. Без электричества там остались сотни домовладений, и местных жителей пришлось эвакуировать. В некоторых районах непогода сопровождалась торнадо. По словам очевидцев, ветер вырывал с корнем деревья и поднимал их в воздух. Кроме того, проливные дожди стали причиной серьезного кризиса водоснабжения. Дело в том, что водозаборные водоемы наполнены илом, который приносят потоки воды с гор, из-за этого крупнейший водоочистной завод Окленда был вынужден сократить скорость очистки в 2 раза.