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11 Февраля 2017 15:03

В Новой Зеландии продолжается спасательная операция черных дельфинов - гринд

Накануне в районе мыса Фарвель на суше оказались порядка 400 морских млекопитающих. Волонтеры и сотрудники департамента охраны природы пришли на помощь животным. Они поливают их водой и укутывают тканью, чтобы киты не погибли от солнца и высыхания. К сожалению, усилия спасателей пока себя не оправдывают. Менее чем за сутки на сушу выбросились еще 200 млекопитающих. Сообщается, что свыше 200 обитателей морских глубин погибли. Но добровольцы не сдаются. Они организовали живую цепь около берега, не давая тем самым дельфинам приблизиться к отмели.