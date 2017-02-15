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В Новой Зеландии бушуют лесные пожары
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16 Февраля 2017 07:12

В Новой Зеландии бушуют лесные пожары

Из-за чего на Южном острове свои дома покинули около тысячи человек. В некоторых округах объявлено чрезвычайное положение. Сотрудники полиции и пожарные завершили эвакуацию жителей города Крайст-Черч. Закрыт ряд дорог. С огненной стихией борются около 100 пожарных и 15 вертолетов. Уже появилась первая жертва бедствия, ею стал пилот вертолета, который тушил огонь.

  

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