В Новой Зеландии более 400 китов выбросились на берег

10 Февраля 2017 09:03

Животных было так много, что спасателям потребовалась помощь местных жителей. Отправить обратно в море удалось только около сотни млекопитающих, остальные погибли. К сожалению, спасенные киты не ушли на глубину, есть вероятность, что они снова выбросятся на берег.