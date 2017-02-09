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В Новой Зеландии более 400 китов выбросились на берег
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10 Февраля 2017 09:03

В Новой Зеландии более 400 китов выбросились на берег

Животных было так много, что спасателям потребовалась помощь местных жителей. Отправить обратно в море удалось только около сотни млекопитающих, остальные погибли. К сожалению, спасенные киты не ушли на глубину, есть вероятность, что они снова выбросятся на берег.

  

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