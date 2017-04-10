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10 Апреля 2017 08:03

В Норвегии повышен уровень террористической угрозы

Причина - обнаруженная самодельная бомба в центре Осло. Ее оставил 17-летний гражданин России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу полиции страны. Правоохранители произвели подрыв снаряда при помощи робота-сапера в ночь на воскресенье. Позднее специалисты охарактеризовали взрывное устройство как примитивное и маломощное. Пока неясно, планировал ли задержанный совершить теракт. По словам адвоката россиянина, юноша отрицает свою вину и заявляет, что не поддерживал исламистов. Действия подростка защитники назвали хулиганством.